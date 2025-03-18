Россия атаковала Украину более чем 130 дронами: сбито 63 цели, есть повреждения в пяти областях

В ночь на 18 марта защитники неба Украины уничтожили над 12 областями 63 российских дрона разных типов. Почти столько же имитационных беспилотников были потеряны без последствий благодаря противодействию РЭБ.

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Атака продолжалась с 19:00 минувших суток, из-за нее пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, а также в областных военных администрациях.

В частности, враг атаковал 137 ударными БПЛА типа Shahed и различными дронами-имитаторами с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 63 российских беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Кроме этого, 64 вражеских дрона-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

На Днепропетровщине были уничтожены три российских дрона: в результате атаки в Днепровском районе возникли пожары на двух предприятиях.

В Полтавской области в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля и остекление окон двух частных и одного нежилого дома в Лубенском районе. Также горел .

За ночь 22 российских беспилотника были сбиты в пределах Черкасской области. В результате атаки в Черкассах горело складское помещение с продуктами. Также ущерб нанесен админзданию другого предприятия.

В небе над Сумщиной зенитчики сбили три вражеских БПЛА (враг атаковал Шалыгинскую громаду), над Николаевщиной обезвредили один.

В Харьковской области в результате атаки двумя "Шахедами" возникло возгорание крыши учебного заведения и спортивного зала на площади 62 кв. м в селе Печенеги Чугуевского района.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 марта Россия запустила по Украине 174 дрона разных типов, из которых защитники неба сбили 90 ударных БПЛА, а 70 имитационных были потеряны локационно. В результате вражеской атаки пострадали семь областей.

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