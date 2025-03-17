Россия запустила более 170 БПЛА: сбито 90 ударных дронов, пострадали семь областей

Подразделения противовоздушной обороны Украины во время российской атаки на ночь на 17 марта сбили 90 дронов, еще десятки были потеряны локационно. Вражеские целые защитники уничтожали над десятью областями.

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В то же время из-за действий агрессора пострадали Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Кировоградщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина. Об отражении этого нападения, которое длилось с 19:30 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, враг атаковал 174 ударными БПЛА типа Shahed и разными беспилотниками-имитаторами (пуски из Орла, Шаталово, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Защитники сбили 90 "Шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. В то же время 70 имитационных БПЛА были локационно потеряны (без негативных последствий).

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В Полтавской ОВА сообщили, что из-за падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. На время без света остались более тысячи бытовых и десятки юридических потребителей.

Этой ночью на подступах к столице было зафиксировано 37 вражеских дронов, из них 25 – сбиты, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство. Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует, заявили в КГВА.

Над Черкасщиной защитники неба сбили 15 российских БПЛА, над Сумщиной уничтожили 12.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 марта силы ПВО сбили 47 российских дронов, еще 33 были локационно потеряны. В результате атаки РФ пострадали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.

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