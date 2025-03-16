Над Украиной ночью сбили 47 дронов РФ, есть повреждения в четырех областях – Воздушные силы

Защитники неба в ночь на 16 марта уничтожили над девятью областями Украины 47 российских дронов разных типов. Еще несколько десятков имитационных БПЛА были обезврежены противодействием средствами радиоэлектронной борьбы.

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В результате вражеской атаки, продолжавшейся с 18:30 минувших суток, пострадали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, на этот раз враг атаковал 90 ударными БПЛА типа Shahed и разными беспилотниками-имитаторами, совершая пуски с Миллерово, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Они сбили 47 вражеских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме этого, 33 российских имитационных БПЛА были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 15 марта "Шахед" попал в пятиэтажку в Чернигове, разрушив два верхних этажа. Также были повреждены припаркованные рядом автомобили и дома в частном секторе.

На Харьковщине дронами РФ ударила по Изюму: в результате попадания в частный дом вспыхнул пожар. Пострадали двое подростков и две женщины, одна из которых скончалась от полученных ранений.

На Киевщине в Фастовском районе в результате вражеской атаки возникло возгорание на территории производственного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 178 дромами разных типов. Защитники неба сбили 130 БПЛА, а 38 имитационных были потеряны. В результате вражеского нападения пострадали шесть областей.

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