В Чернигове 'Шахеды' попали в пятиэтажку и два частных дома, вспыхнули пожары. Фото

Вечером в субботу, 15 марта, российские войска снова атаковали Чернигов "Шахедами". В городе раздавались взрывы, вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, разрушены два верхних этажа.

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Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. На месте попадания вспыхнул пожар.

Позже глава ГВА добавил, что попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах города. Один дрон попал в многоэтажку, а другой повредил два частных дома.

На местах атаки РФ работают спасательные службы, сообщили в Черниговской областной военной администрации.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта россияне тоже атаковали Чернигов ударными дронами. В городе было зафиксировано попадание в девятиэтажку, дом подвергся разрушениям.

Также вследствие атаки войск РФ горела автостоянка, повреждены частные дома.

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