В Чернигове российский дрон ударил по многоэтажке: есть разрушения, горели авто. Фото

В ночь на 15 марта россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе зафиксировано попадание в девятиэтажку, дом подвергся разрушениям.

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Также в результате атаки горела автостоянка. Подробности сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

О попадании в многоэтажку он сообщил в 03:38 15 марта.

"Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание автомобилей на автостоянке. О пострадавших информация уточняется. Находитесь в укрытиях", – говорилось в сообщении.

Приблизительно двадцать минут спустя Брижинский раскрыл больше подробностей относительно последствий вражеской атаки.

"Поврежден девятиэтажный дом. На автостоянке пожар локализован. На данный момент среди людей пострадавших нет. На месте работают все спасательные службы. Разворачивается штаб по ликвидации последствий", – отметил начальник Черниговской МВА около 4 часов утра.

Напомним, ночью россияне атаковали Одесщину "Шахедами". В результате атаки был полностью обесточен город Черноморск.

Также сообщалось, что накануне россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге. В городе есть разрушения и жертвы.

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