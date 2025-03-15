Россияне атаковали Одесщину 'Шахедами': полностью обесточен город Черноморск

Вечером в пятницу, 14 марта, российские войска снова массированно атаковали ударными БПЛА типа Shahed Одесской области. В результате вражеских ударов был полностью обесточен город Черноморск.

Видео дня

Противник повредил энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – написал он.

Городской глава Черноморска Василий Гуляев сообщил, что жертв вследствие атаки РФ нет. Он добавил, что спасатели работают над ликвидацией пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба сбили 16 дронов разных типов, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 14 марта. Большинство из остальных тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время пострадали Харьковщина и Донетчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!