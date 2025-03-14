Над Украиной сбили 16 российских дронов, из-за атаки пострадали две области – Воздушные силы

Защитники неба сбили 16 дронов разных типов, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 14 марта. Большинство из остальных тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время пострадали Харьковщина и Донетчина.

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Противовоздушная оборона работала в четырех областях. В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали детали.

Отмечается, что атака продолжалась с 20:00 минувших суток, за это время враг запустил 27 беспилотников (ударные типа Shahed и различные БПЛА-имитаторы) из Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ).

В этот раз воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 пятницы защитники сбили 16 "Шахедов" в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Кроме того, девять вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью российские дроны массированно атаковали Харьков: под ударами оказались три района города, в одном из которых повреждены жилые дома, вспыхнул пожар на транспортном объекте инфраструктуры. Пострадали семь горожан, среди которых дети (самому младшему ребенку нет и года).

Кроме того, "Шахедами" агрессор атаковал поселок Золочев на Харьковщине, дважды ударив по больнице. Там вспыхнул пожар, пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта Россия атаковала Украину 117 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". Силы обороны сбили 74 БПЛА, в результате действий агрессора пострадали семь областей.

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