Под ударами находились три района: в Харькове в результате массированной атаки БПЛА пострадали семь человек, среди них – дети. Фото

Российские войска в ночь на 14 марта совершили массированную дроновую атаку на Харьков. Под ударами россиян оказались три района города, в одном из них разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнул пожар на транспортном инфраструктурном объекте.

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Пострадали семь горожан, среди которых четверо детей, самому маленькому ребенку нет еще и года. Подробности о последствиях атаки сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Удары по облцентру оккупанты наносили с 20:30 до 21:10 13 марта. По Харькову они запустили пять ударных дронов, получивших в России название "Герань-2".

Атакованы три района города.

Так, в Основянском районе беспилотник попал в землю на территорию частного домовладения.

"Выбиты окна и повреждены фасады в пяти жилых домах. Две женщины, мужчина, четверо детей – двое мальчиков в возрасте 11 месяцев и 6 лет, а также две девочки, которым 2 года 2 месяцев и 8 лет соответственно, – подверглись острой реакции на стресс", – рассказали в прокуратуре региона.

Еще два БпЛА попали по территории транспортного инфраструктурного объекта в этом районе, там вспыхнул пожар.

Также под ударами оказались Новобаварский и Немышлянский районы, там зафиксированы попадания по открытой местности. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры и следователи полиции предпринимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, минувшей ночью россияне также ударили по больнице в Золочеве Харьковской области. Первый удар они нанесли в полночь, в результате чего на крыше медучреждения вспыхнул пожар. Когда на место прибыли спасатели, оккупанты нанесли еще два удара. Известно о пострадавшей сотруднице "скорой".

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