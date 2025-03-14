Оккупанты ударили по больнице в Золочеве Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшая. Фото

Российские войска в ночь на 14 марта атаковали Харьковщину. В Золочеве оккупанты дважды ударили по больнице, там вспыхнул пожар.

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На медучреждение россияне направили три ударных дрона, пострадала женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Первый удар беспилотником по больнице в Золочеве враг нанес около полуночи. В результате атаки вспыхнула крыша здания.

Этого россиянам оказалось мало – и, выждав около 40 минут, пока на место прибудут спасатели и начнут ликвидировать пожар, они снова ударили по медучреждению двумя ударными дронами.

"Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс. Пожар ликвидировали служащие ГСЧС", – отметил Синегубов.

По его словам, на момент атаки россиян в заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, среди них без пострадавших.

Потушить пламя спасателям удалось спустя шесть часов.

Напомним, ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты разрушили мост на приграничье Сумщины – в Миропольской громаде. Всего за минувшие сутки оккупанты обстреляли регион 93 раза.

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