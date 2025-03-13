Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: сбито 74 БПЛА, пострадали семь областей

Силы обороны в ночь на 13 марта сбили над Украиной 74 российских дрона, в то же время Рф нанесла удар баллистической ракетой. В результате действий агрессора пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.

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Вражеская атака продолжалась с 19:00 минувших суток. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Военные преступники запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области РФ, а также совершили пуски 117 ударных БПЛА типа Shahed и разных беспилотников-имитаторов из Шаталово, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Защитники сбили 74 ударных дрона в 11 областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской.

Еще 38 вражеских имитационных БПЛА были локационно потеряны (без негативных последствий).

По данным Сумской ОВА, зенитчики сбили над областью десять дронов. Ночью в Ахтырской общине Сумщины три "Шахеда" упали на территорию гаражного кооператива, повлекши за собой возгорание около 20 гаражей. Пожар ликвидирован, люди не пострадали.

Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 вражеских дронов. В результате атаки в Днепре и двух районах области повреждена инфраструктура, в том числе железнодорожная, пострадали люди.

В городе Чугуев на Харьковщине "Шахед" попал в землю на территории предприятия, в результате обстрела там повреждены админздание, гараж и пять грузовиков.

В Бориспольском районе Киевщины в результате вражеской атаки повреждены два частных дома.

На Одесщине в результате падения обломков дрона в Белгород-Днестровском районе загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. В результате удара в Одесском районе горел частный гараж.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта РФ атаковала тремя баллистическими ракетами Одессу и Кривой Рог, а также запустила 133 дрона. Защитники неба сбили 98 БЛПА, а 20 имитационных были локационно потеряны.

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