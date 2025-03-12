Россия атаковала Украину баллистикой и 133 дронами: силы ПВО сбили почти сотню вражеских БПЛА

В ночь на 12 марта и с утра российские войска вновь устроили воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили три баллистических ракеты по Одессе и Кривому Рогу, также ударили по мирным украинским городам и селам 133 беспилотниками.

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Силы ПВО сбили 98 российских дронов. О результатах боевой работы рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку враг начал с 19:00 11 марта.

По Одессе с вечера и по Кривому Рогу утром противник ударил тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Также захватчики запустили 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По предварительным данным по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 98-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ривненской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской области. 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах

В результате российской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Так, в Хмельницкой области в течение ночи уничтожены два ударных дрона вражеской армии.

"Обращений по поводу разрушений, травмированных или погибших не поступало", – отметил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Над Ривненщиной ночью защитники неба сбили пять "Шахедов".

"На местах падения работают соответствующие службы. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", – уточнил глава Ривненской ОВА Александр Коваль.

Над Сумщиной, по данным ОВА, уничтожены 16 ударных дронов врага. Всего же с начала года количество сбитых "Шахедов" достигло уже 675.

На Днепропетровщине же ночью было сбито 19 БпЛА, которыми враг атаковал регион.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Днепр дронами. В результате вражеских ударов есть разрушения инфраструктуры и домов, вспыхнули пожары.

Также оккупанты обстреляли село в Донецкой области. Они убили двоих детей, третий парень ранен.

Кроме того, накануне в результате авиаударов россиян в Северске погиб мужчина, еще четыре человека ранены, а в Константиновке пострадали четыре человека.

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