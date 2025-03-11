Россияне атаковали Днепр дронами: есть разрушения инфраструктуры и домов, вспыхнули пожары

Вечером во вторник, 11 марта, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе. В городе раздавались взрывы, есть разрушения инфраструктуры и частных домов.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Под завалами могли находиться люди, но эта информация не подтвердилась.

"Массированная атака БПЛА. На сейчас известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем", – написал Лысак.

В городе и области продолжали работать силы ПВО по вражеским целям.

Впоследствии в ОВА сообщили, что вследствие атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров.

"Один из них – в гараже. Загорелась легковушка. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также горит на инфраструктурных объектах", – говорится в сообщении.

Всего в Днепре повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

По предварительной информации, в Днепропетровской области было сбито 12 беспилотников из 20.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 марта Россия атаковала ударными дронами Киевскую область. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели, однако в результате вражеской атаки повреждены дома и авто.

Всего за эту ночь защитники неба Украины сбили 80 российских средств воздушного нападения, среди которых баллистическая ракета. Десятки имитационных дронов врага исчезли с радаров, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ.

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