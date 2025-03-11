Защитники неба сбили баллистическую ракету и 79 дронов: в Воздушных силах рассказали об атаке РФ и последствиях

В ночь на 11 марта защитники неба Украины сбили 80 российских средств воздушного нападения, среди которых баллистическая ракета. Десятки имитационных дронов врага исчезли с радаров, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ.

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В результате очередной атаки РФ, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что агрессор атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога и 126 ударными БПЛА Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов (пуски из Орла, Шаталово, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска).

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие баллистической ракеты и 79 российских БПЛА в 11 областях Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской.

В то же время 35 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью над Сумщиной защитники сбили восемь вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Украину 176 беспилотниками разных типов. Защитники неба сбили 130 дронов, 42 имитационных были локационно потеряны. В результате атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

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