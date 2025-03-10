Россия атаковала Украину 176 беспилотниками: 130 дронов сбиты, имитационные – локационно потеряны

Силы обороны в ночь на понедельник, 10 марта, сбили над Украиной 130 различных дронов, запущенных военными преступниками из РФ. В результате атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

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В то же время десятки вражеских БПЛА, которые были имитационными, не нанесла вреда благодаря работе ПВО. Это нападение длилось с 18:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано, что в этот раз агрессор атаковал Украину 176 ударными БПЛА типа Shahed и разными имитационными БПЛА с направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В общем защитники сбили 130 российских дронов в 15 областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской.

В то время как 42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

В Полтавской ОВА сообщили, что в результате падения БПЛА повреждены три жилых дома, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль, сельскохозяйственная техника, а также бытовая линия электропередач в Полтавском районе.

В селе Покровское на Харьковщине в результате попадания двух БПЛА типа "Шахед" повреждено здание забойного цеха птицекомплекса и холодильные установки. А в селе Верхнезорянское, тоже из-за попадания двух дронов, на территории агропредприятия возник пожар, были повреждены ангар и автотехника.

За ночь в Сумской области зенитчики сбили 14 "Шахедов", над Днепропетровщиной были уничтожены два вражеских дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта защитники неба над 12 областями сбили 73 из 119 дронов РФ, еще более трех десятков были потеряны без последствий. В результате атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасщина, Сумщина и Запорожье.

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