Украина сможет сбивать баллистику более массово: Зеленский сообщил о договоренности по новому пакету ракет для Patriot

Украина пополнит свои запасы ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Удалось заключить новое соглашение о поставке соответствующего пакета вооружения.

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Об этом в четверг, 24 сентября, на встрече с представителями украинской общины в США сообщил президент Владимир Зеленский. Он не уточнил, какая именно страна передаст нам ракеты и в каком количестве.

"Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение", – заявил глава государства.

Что предшествовало

Недавно на брифинге в Нью-Йорке, где 22 сентября началась 81 сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Владимир Зеленский рассказал: Украина "собирает" ракеты для систем ПВО и ПРО Patriot по одной-две штуки из разных стран. При этом глава государства договаривается о поставках лично.

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"По две, по одной (получаем. – Ред.). Предпринимаем такие шаги, о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются по одной-две ракеты. Вот такая очень сложная работа", – сказал Зеленский.

Он добавил: американский президент Дональд Трамп хоть и подтвердил намерение передать лицензии на производство Patriot в Украину, однако на это нужно время.

"Украина сможет технически производить это через некоторое время. А зима вот уже здесь, очень-очень близко. Ближе, чем возможность производить Patriot по американским лицензиям. Поэтому решения нужны, и нужны уже сейчас. Над этим работают", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Во время массированных ударов РФ по Украине главная угроза остается неизменной. Наиболее опасными являются баллистические обстрелы, ведь для противодействия им требуются дополнительные боеприпасы для Patriot, признавал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– По словам Владимира Зеленского, нашей стране требуется не менее 100 ракет к Patriot ежемесячно, чтобы уверенно отражать российские атаки.

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