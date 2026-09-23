"Слабое место": Игнат назвал главную угрозу для Украины во время массированных атак РФ

Во время массированных ударов РФ по Украине главная угроза остается неизменной. Наиболее опасны баллистические ракеты противника, ведь для противодействия им Украине требуются дополнительные боеприпасы для систем Patriot.

Видео дня

По баллистической траектории летят сразу несколько различных видов ракет, которые использует враг, от "Цирконов" до северокорейских KN-23. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Наибольшая угроза – баллистика

Наиболее уязвимым местом украинской ПВО остается способность противодействовать баллистическим ракетам, которые Россия применяет для ударов по Украине и которые преодолевают расстояние от места запуска до цели за считанные минуты.

"Обычно слабое место для нас сегодня – это, конечно, удары баллистических ракет. Понятно, что Киев сильно страдает, именно столица. Ну, другие регионы тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков тоже постоянно атакуют, прифронтовые регионы", – отметил Игнат.

Главные истории дня

Только с помощью Patriot можно перехватывать российские противокорабельные "Цирконы", баллистические "Искандер-М", российские ракеты С-400 и северокорейские KN-23.

Именно поэтому, убежден Игнат, Украине необходимо не только искать ракеты для американских комплексов, но и развивать их производство внутри страны.

Представитель Воздушных сил подчеркнул: налаживание производства не будет быстрым. Однако системы Patriot уже используются украинскими военными и должны оставаться одним из основных таких комплексов.

По словам Игната, для полноценной работы этих систем необходим запас боеприпасов. Это важно не только в условиях войны, но и в мирное время, когда такие ракеты нужны для установки на пусковые установки, испытаний и учений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, "Россия готовит новую массированную атаку против Украины". Чем эта атака отличается от множества других, которые РФ регулярно наносит по территории нашего государства уже более четырех лет, глава государства не уточнил.

Однако он подчеркнул важность укрепления украинской противовоздушной обороны, над чем Киев работает совместно с партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!