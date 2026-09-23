"Россия готовит новую массированную атаку против Украины": Зеленский рассказал о данных разведки

Россия готовит новую массированную атаку против Украины. Об этом свидетельствуют данные, полученные разведкой.

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С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что вопрос укрепления украинской ПВО для Киева остается одним из ключевых приоритетов.

Что сказал глава государства

В США, где Зеленский сейчас находится с рабочим визитом, он встретился с главой британского правительства Энди Бернемом.

"Подробно обсудили с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом все, что касается безопасности, защиты наших людей, подготовки к зиме и имеющихся дипломатических возможностей. Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Есть новый вклад, и мы особенно ценим его в преддверии зимы", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что одним из важнейших вопросов остается укрепление украинской ПВО – ведь Россия не собирается прекращать воздушный террор и готовится к новому массированному удару.

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"Мы находимся в постоянном контакте с партнерами и по вопросу поиска дополнительных средств для нашей ПВО. Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", – отметил Зеленский.

На этом фоне президент Украины с недоумением воспринял исключение из санкционного списка Евросоюза двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. На этом, как сообщалось, настаивали Словакия и Франция.

"Когда каждый день украинцы живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, не может быть даже речи о снятии санкций. У нас с господином премьер-министром в этом вопросе позиция общая: пока продолжается война, санкции должны сохраняться и усиливаться. Спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи, как уточняет сайт президента Украины, глава британского правительства заявил, что Лондон сотрудничает со всеми партнерами, чтобы найти возможности укрепить украинскую ПВО.

"Появляются новые инновационные решения от британских компаний. Меньшие по масштабу и значительно более дешевые разработки, которые могут пригодиться. Мы и в дальнейшем будем работать с вами над этим вопросом", – заверил Бернем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал, на каких условиях Украина готова пойти на энергетическое перемирие. Он подчеркнул: если Россия не будет атаковать украинские системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения, Киев готов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам.

Однако согласится ли Москва на это предложение – президент Украины не знает.

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