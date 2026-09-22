Силы обороны освободили от оккупантов ещё один населённый пункт в Харьковской области и отбросили врага. Карта

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" сообщили об освобождении населённого пункта Западное на Купянском направлении Харьковской области. Также украинские военные взяли под контроль лесополосы южнее и отбросили российские силы к востоку от села.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении 23-го штурмового полка Р.У.Г., опубликованном в официальном Telegram-канале подразделения. Военные также опубликовали видео боевых действий.

Ранее подразделения "Хартии" уже сообщали о продвижении и освобождении территории в районе Западного и Дворичной.

В 23-м штурмовом полку Р.У.Г отметили, что успехи подразделения в Купянском районе привлекают внимание российских военных.

"Успехи Р.У.Г. в Купянском районе не дают россиянам покоя. Поэтому они снимают "разоблачения" и ищут нас. Но мы находим их первыми", – говорится в сообщении полка.

Главные истории дня

По данным военных, в ходе боевых действий украинские бойцы освободили Западное и лесополосы к югу от населенного пункта. Кроме того, подразделению удалось отбросить основные силы противника на восток.

Ранее "Хартия" уже проводила операции в этом районе. В частности, 25 августа сообщалось об освобождении лесного массива на Купянском направлении и установлении контроля над северной частью Западного.

Данные с карты

Карту с обозначением изменений на этом участке фронта опубликовал OSINT-проект DeepState. По материалам видео аналитики отметили, что Силы обороны смогли освободить Западное и лесополосы к югу от него.

Кроме того, по данным DeepState, украинские военные отбросили основные силы противника к востоку от населенного пункта. В то же время проект отражает изменения на карте боевых действий, касающиеся этого участка Купянского направления.

Ситуация в районе Западного уже не впервые меняется в пользу украинских сил. 3 сентября 23-й штурмовой полк Р.У.Г. сообщал о зачистке новых участков между Дворичной и Западным, общей площадью около 4 квадратных километров.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. По его словам, нападавший и его сообщник уже задержаны. Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту попытку удара как по государству, так и по украинскому военному командиру.

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