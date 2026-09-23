Оборона города продолжается: ВСУ показали, как выглядит разрушенная Россией Константиновка. Фото

Силы обороны Украины продолжают вести бои за Константиновку Донецкой области, которую стремится оккупировать Россия. Город разрушен из-за постоянных вражеских атак – россияне уничтожили жилые дома, церкви и памятники архитектуры.

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Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Там отметили, что воины 24-й бригады хорошо знают Константиновку, ведь с 2014 года город неоднократно служил для них тыловым хабом.

"Мы помним уютные парки, пляжи и аллеи, которые встречали нас между боевыми выходами на Востоке", – говорится в сообщении.

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Фотографии, сделанные украинскими защитниками, демонстрируют, как менялась Константиновка с сентября 2025 года по январь 2026 года.

На них видно, что некоторые места из-за действий РФ изменились до неузнаваемости, а встретить людей на улицах стало почти невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Константиновском направлении на вражеские беспилотники "охотятся" наши защитники из рядов "Хищника" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

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