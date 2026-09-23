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Оборона города продолжается: ВСУ показали, как выглядит разрушенная Россией Константиновка. Фото

София Закревская
War
2 минуты
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Россияне разрушили Константиновку в Донецкой области
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Силы обороны Украины продолжают вести бои за Константиновку Донецкой области, которую стремится оккупировать Россия. Город разрушен из-за постоянных вражеских атак – россияне уничтожили жилые дома, церкви и памятники архитектуры.

Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Там отметили, что воины 24-й бригады хорошо знают Константиновку, ведь с 2014 года город неоднократно служил для них тыловым хабом.

"Мы помним уютные парки, пляжи и аллеи, которые встречали нас между боевыми выходами на Востоке", – говорится в сообщении.

Город Константиновка.
В прошлом году на улицах еще торговали местные жители.

Фотографии, сделанные украинскими защитниками, демонстрируют, как менялась Константиновка с сентября 2025 года по январь 2026 года.

Россияне разрушили Константиновку в Донецкой области.
Враг уничтожает церкви.
Константиновка в Донецкой области.

На них видно, что некоторые места из-за действий РФ изменились до неузнаваемости, а встретить людей на улицах стало почти невозможно.

Враг стирает город.
Силы обороны продолжают удерживать город.
Некоторые места сильно изменились.
Последствия атак РФ.
Оккупанты разрушили Константиновку.
Константиновка на карте.
Скриншот сообщения 24-й ОМБр в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, на Константиновском направлении на вражеские беспилотники "охотятся" наши защитники из рядов "Хищника" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

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