Когда "птичка" сама становится мишенью: бригада "Хижак" показала, как охотится на дроны под Константиновкой. Яркие кадры

На Константиновском направлении (Донетчина) на вражеские беспилотники "охотятся" наши защитники из рядов "Хижака" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

Видео дня

Пресс-служба "Хижака" поделилась видео боевой работы в Telegram. В ролике задокументированно, как военнослужащие борются с БпЛА противника с помощью стрелкового оружия.

В бригаде рассказали, что на Константиновском отрезке фронта захватчики продолжают активно применять дроны. Но "птички" и сами часто становятся жертвами.

"Мобильные огневые группы бригады "Хижак" ежедневно обнаруживают и поражают FPV и ударные крылья противника. Работают не только по целям в небе – находят и FPV на земле, где те могут поджидать в засаде", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Точными выстрелами наши защитники "приземляют" российские беспилотники, а также делают так, чтобы FPV-"ждуны" так и не покинули свои засады.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в Таганроге Ростовской области были поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

– В ВСУ рассказали, что российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются создать иллюзию контроля над ситуацией, постоянно бросая в бой новые штурмовые подразделения. Свежие резервы сразу отправляют в атаки, но это приводят лишь к увеличению потерь ВС РФ.

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