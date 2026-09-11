Россия бросает новые резервы: военный рассказал, что происходит на Лиманском направлении. Карта

Российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя, постоянно бросая в бой новые штурмовые подразделения. По словам украинских военных, свежие резервы сразу направляют на атаку позиций Сил обороны Украины.

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В то же время такие действия приводят лишь к увеличению потерь российских оккупационных войск. Об этом рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в проекте "Украинский фокус. Утро" и "Эспрессо".

РФ бросает на Лиманское направление свежие резервы

По словам Василия Денисюка, в зоне ответственности 66-й бригады на Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых украинские военные наносят потери живой силе и огневым средствам противника.

"На данный момент в зоне ответственности 66-й бригады на Лиманском направлении продолжается тотальное уничтожение российских военнослужащих, живой силы противника и его огневых средств", – отметил пресс-секретарь.

Он сообщил, что российские военные пытаются удержать инициативу на поле боя или, по крайней мере, создать соответствующую иллюзию.

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"Мы видим, что противник в панике пытается создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя, пытается постоянно подбрасывать свежие резервы, пытается различными способами удержать инициативу — или хотя бы создать иллюзию её удержания", – сказал Денисюк.

Свежие штурмовые подразделения сразу идут в атаку

По словам военного, Россия использует новые штурмовые подразделения непосредственно для атак на украинские позиции. Их оперативно перебрасывают на направление и сразу привлекают к наступательным действиям.

"Для этого с колес выгружаются свежие штурмовые подразделения, которые сразу же вступают в наступательные действия и пытаются постоянно атаковать наши позиции", – подчеркнул представитель 66-й бригады.

В то же время такие попытки российских войск, по его словам, не приносят оккупантам желаемого результата.

"Но все это приводит лишь к еще большим потерям вражеских оккупационных войск", – подытожил Денисюк.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы Сил специальных операций ВС Украины провели специальные действия на Донецком направлении. В ходе операции украинские военные взяли в плен одного российского военнослужащего и получили разведывательные материалы.

Силы специальных операций ВСУ провели успешный налёт на позиции российских войск на одном из оперативных направлений. В результате молниеносной операции украинские военные уничтожили четырёх оккупантов и ещё двоих взяли в плен.

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