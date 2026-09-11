Получили ценные разведданные и захватили пленного: бойцы ССО провели спецоперацию на Донецком направлении. Видео

Операторы Сил специальных операций ВС Украины провели специальные действия на Донецком направлении. В ходе операции украинские военные взяли в плен одного российского военнослужащего и получили разведывательные материалы.

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Об этом сообщили 8-й полк специального назначения ССО и Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. По их данным, позиции противника обнаружили операторы 8-го полка с помощью средств радиоэлектронной разведки.

После обнаружения укрытий по ним нанесли огневой удар с помощью тяжелых бомбардировщиков. После этого группы 8-го полка выдвинулись для зачистки улиц, зданий и прилегающих лесных участков.

В результате специальных операций один военнослужащий РФ был взят в плен. Еще несколько оккупантов, по данным ССО, остались под завалами.

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Собранные разведданные

В ходе операции украинские военные также получили ценные разведывательные данные. Среди захваченного имущества — радиостанции, карты и другие материалы противника.

В Силах специальных операций отметили:"Несколько оккупантов остались под завалами. Также были получены ценные разведывательные данные, радиостанции, карты и другое важное имущество противника".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ провели успешный налёт на позиции российских войск на одном из оперативных направлений. В результате молниеносной операции украинские военные уничтожили четырёх оккупантов и ещё двоих взяли в плен.

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