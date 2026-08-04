ССО совершили налёт на позиции врага: четверо оккупантов уничтожены, двое взяты в плен. Видео

Силы специальных операций ВСУ провели успешный рейд на позиции российских войск на одном из оперативных направлений. В результате молниеносной операции украинские военные уничтожили четырех оккупантов и еще двоих взяли в плен.

Видео дня

Соответствующие кадры показала пресс-служба ССО. Видео с места событий демонстрирует чрезвычайную близость боя и высокий уровень подготовки бойцов.

Налет на позиции противника

Группа специального назначения 6-го полка Сил специальных операций Rangers осуществила смелую и эффективную операцию против российских войск. Украинские спецназовцы провели налет непосредственно на позиции врага, действуя быстро, слаженно и максимально тихо.

В результате операции четверо оккупантов были уничтожены, ещё двое взяты в плен. Пленники пополнят обменный фонд Украины.

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Бой на расстоянии одного метра

Особенностью этой операции стала чрезвычайная близость к противнику. Украинские военные смогли подойти к позициям врага на расстояние всего одного метра, оставаясь незамеченными.

По имеющейся информации, российские военные осознали присутствие украинских оперативников только тогда, когда получили приказ не двигаться. Такая точность и скрытность действий свидетельствуют о высоком профессионализме бойцов ССО.

Разведывательные данные и трофеи

Помимо ликвидации противника и захвата пленных, украинские спецназовцы добыли важные разведывательные материалы. Речь идет о документах, средствах связи и другой информации, которая может быть использована для дальнейших операций.

В Силах специальных операций подчеркивают, что их бойцы действуют "всегда за пределами", выполняя самые сложные задачи в тылу врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал, что в первой половине 2026 года соотношение потерь российских и украинских армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

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