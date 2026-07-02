Российская армия начала терять в восемь раз больше военнослужащих, чем украинская – CSIS

В первой половине 2026 года соотношение потерь российских и украинских армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

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Также существует проблема снижения эффективности российской армии. Об этом говорится в новом исследовании американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

С начала полномасштабной войны общие потери России достигли около 1,4 млн военнослужащих, включая погибших, раненых и пропавших без вести. Из этого числа примерно 450 тыс. человек погибли.

По оценкам исследователей, потери Украины составляют от 525 тыс. до 625 тыс. военнослужащих. Число погибших украинских защитников оценивается в диапазоне от 125 тыс. до 150 тыс. человек.

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В то время как более 90% российских потерь приходится именно на удары беспилотников, а не на прямые боевые столкновения. Аналитики также связывают высокие потери РФ с неэффективной координацией между подразделениями, слабой подготовкой, неудачной тактикой, коррупцией и низким моральным духом личного состава. Дополнительным фактором могло стать отключение терминалов Starlink, которые использовали российские военные.

Кроме того, в 2026 году Россия ежемесячно теряла примерно 30–34 тыс. военнослужащих, тогда как число новых добровольцев составляло около 27 тыс. Это означает, что темпы потерь превышают темпы пополнения армии.

В то же время в январе 2026 года CSIS оценивал соотношение потерь России и Украины на уровне 2–2,5:1. Новая оценка свидетельствует о существенном росте этого показателя в пользу Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за сутки 1 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 405 тыс. 900 человек.

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