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Российская армия начала терять в восемь раз больше военнослужащих, чем украинская – CSIS

Катя Помазан
War
2 минуты
2,4 т.
Российские оккупанты. Иллюстрационное фото
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В первой половине 2026 года соотношение потерь российских и украинских армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

Также существует проблема снижения эффективности российской армии. Об этом говорится в новом исследовании американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

С начала полномасштабной войны общие потери России достигли около 1,4 млн военнослужащих, включая погибших, раненых и пропавших без вести. Из этого числа примерно 450 тыс. человек погибли.

Карта.

По оценкам исследователей, потери Украины составляют от 525 тыс. до 625 тыс. военнослужащих. Число погибших украинских защитников оценивается в диапазоне от 125 тыс. до 150 тыс. человек.

В то время как более 90% российских потерь приходится именно на удары беспилотников, а не на прямые боевые столкновения. Аналитики также связывают высокие потери РФ с неэффективной координацией между подразделениями, слабой подготовкой, неудачной тактикой, коррупцией и низким моральным духом личного состава. Дополнительным фактором могло стать отключение терминалов Starlink, которые использовали российские военные.

Среднесуточные темпы продвижения.

Кроме того, в 2026 году Россия ежемесячно теряла примерно 30–34 тыс. военнослужащих, тогда как число новых добровольцев составляло около 27 тыс. Это означает, что темпы потерь превышают темпы пополнения армии.

Оценка потерь среди россиян (убитые, раненые и пропавшие без вести).

В то же время в январе 2026 года CSIS оценивал соотношение потерь России и Украины на уровне 2–2,5:1. Новая оценка свидетельствует о существенном росте этого показателя в пользу Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за сутки 1 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 405 тыс. 900 человек.

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