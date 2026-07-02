В России сделали циничное заявление об атаке на Украину, которым убили 17 человек в Киеве

Министерство обороны России выступило с циничным заявлением после массированной атаки по Киеву, вследствие которого были убиты 17 мирных жителей и ранены более 80. Разрушив жилые многоэтажные дома, террористическое ведомство похвасталось, что атаковало "транспортную и военно-промышленную инфраструктуру".

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Более того, россияне назвали ночной террор Киева "ответом на террористические атаки киевского режима". Свое циничное заявление Минобороны РФ опубликовало в Telegram.

Россияне гордятся убийствами мирных жителей

По легенде российского военного командования, массированный удар по Киеву и другим городам Украины был осуществлен якобы "в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России".

Захватчики рассказали, что нанесли массированный удар по украинской столице "высокоточным" оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Несмотря на многочисленные разрушения жилых домов в Киеве, а также гибель как минимум 17 человек, оккупанты цинично выдали, что ударили "по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области".

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Что на самом деле разрушили оккупанты

Вследствие ночной массированной атаки российских оккупантов в Киеве зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов.

Один из ракетных ударов врага пришелся по жилому многоэтажному дому в Дарницком районе Киева. Вследствие целенаправленного удара часть дома была разрушена. Под завалами могут оставаться люди.

Киевская городская военная администрация проинформировала, что известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, во время ночной массированной атаки россияне убили в Киеве 13 людей. Еще десятки мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вечером 1 июля страна-агрессор Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Очередная комбинированная атака противника на Украину началась ранее с запуска россиянами ударных беспилотников с ряда локаций. Позже оккупанты произвели пуски крылатых ракет и нанесли удары баллистикой.

Как сообщал OBOZ.UA, в привычной для себя манере путинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности, многоэтажные дома. Среди мирных жителей много погибших и раненых. В Дарницком районе под завалами дома могут оставаться люди.

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