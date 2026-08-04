Блог | После уничтожения "Озона" и Wildberries нужно взяться за аэропорты
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Нить перемирия
Принуждение РФ к миру продолжается, но пока не дает желаемого результата. В этом контексте важно достичь перемирия хотя бы по одному вопросу, чтобы размотать эту нить дальше.
Я думаю, что этого можно добиться в вопросе авиаперемирия. Для этого нужно начать масштабные атаки на аэропорты. Остановка авиаперелетов, на мой взгляд, быстрее заставит орк*в сесть за стол переговоров, чем атаки на wildberries. Видимо, после раз..ба озона и wildberries стоит взяться за аэропорты.
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