Враг дважды атаковал Киевский район Харькова: погиб мужчина, двое пострадавших

Вечером в пятницу, 11 сентября, российские войска нанесли удары по Харькову. Враг атаковал дронами Киевский район города, есть информация о пострадавших и одном погибшем.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "Вражеский дрон атаковал Киевский район... Зафиксирован еще один удар рядом с предыдущим", – написал он.

Терехов отметил, что вследствие атаки РФ есть раненые, а в 22:07 стало известно об одном погибшем вследствие удара по Киевскому району. Жертвой обстрела стал 32-летний мужчина.

"По предварительным данным, один человек погиб. Еще двое людей пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее вражеский ударный дрон нанес удар по АЗС в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября войска страны-агрессора РФ дважды нанесли удары по поселку Золочев в Харьковской области. Вследствие повторной дроновой атаки погиб 45-летний энергетик Иван Катунин.

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