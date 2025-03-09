Защитники неба в течение ночи сбили 73 российских дрона, из-за атаки пострадали шесть областей

Защитники неба Украины в ночь на 9 марта отразили атаку РФ, которую та осуществила с применением более сотни ударных и имитационных дронов. Всего над 12 областями обезвредили 73 цели, еще свыше трех десятков были потеряны без последствий.

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Страна-агрессор начала эту атаку с 19:00минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Из-за нее пострадали Донетчина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасщина, Сумщина и Запорожье.

Отмечается, что враг запустил 119 беспилотников (ударных Shahed и дронов-имитаторов разных типов) со следующих направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья подтверждено сбитие 73 различных дронов Р в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Кроме этого, 37 имитационных БПЛА были локационно употеряны (без негативных последствий).

В Сумской ОВА сообщили, что вечером 8 марта произошло падение вражеского дрона типа "Молния" в жилом квартале Сум.

Он повредил офисное помещение – там выбиты 11 окон. Спасатели ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

Вечером в субботу было попадание в объект критической инфраструктуры Запорожья. На месте удара вспыхнул мощный пожар, с которым спасатели боролись в течение пяти часов. В результате атаки в области ввели ограничения потребления газа.

В полночь российские БПЛА атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковщины. В частности, в Балаклее два дрона попали в учебное заведение, были повреждены жилые дома, админздание, больница, кафе и авто.

Вспыхнул пожар на площади 50 м. кв. В селе Кочеток ударом повреждено здание детского заведения, горели элементы конструкции. В ГСЧС сообщили, что все пожары ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

В Лубенском районе Полтавщины в результате падения БПЛА были разрушены два хозяйственных сооружения. Пострадавших нет, пожар был ликвидировали.

По данным Киевской ОВА, на этот раз на подступах к столице зафиксировали 33 вражеских БПЛА, из которых защитники уничтожили 12, а остальные были локационно потеряны или покинули воздушное пространство Киевщины. Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует.

На территории Хмельнитчины Силы ПВО сбили семь российских дронов, один был уничтожен на Николаевщине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки в ночь на 8 марта Силы обороны сбили крылатую ракету "Искандер-К" и 79 из 145 дронов, еще 54 БПЛА-имитатора были локационно потеряны. В результате атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

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