Россия атаковала Украину тремя ракетами и 145 дронами: силы ПВО сбили 'Искандер-К' и 79 БпЛА

Россия в ночь на 8 марта снова атаковала Украину с воздуха, запустив 3 ракеты и 145 БпЛА. Силы обороны уничтожили ракету и 79 вражеских дронов.

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Еще более полусотни беспилотников были локационно потеряны. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку россияне начали с 20.00 7 марта.

Начиная с вечера и ночью захватчики запустили по Украине две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и одну крылатую ракету Искандер-К из Ростовской области РФ. Также они атаковали 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Так, минувшей ночью захватчики ударили дронами по Ахтырке Сумской области. Зафиксировано попадание двух БПЛА по одной из городских школ: повреждены помещения учебного заведения, здание бассейна, гараж, а также школьный автобус.

"Погибших и травмированных нет. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы", – отметили в Сумской ОВА.

В течение ночи над Сумщиной силы ПВО сбили 14 вражеских "Шахедов". Всего же с начала года над регионом уничтожен уже 631 российский дрон.

На Черкасщине же защитники неба сбили 15 российских БпЛА.

"Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, последствий для инфраструктуры тоже нет. Обследование территории продолжается", – сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по жилому сектору Доброполье. В результате атаки по меньшей мере 11 человек погибли и 30 ранены.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли массированный удар по Одессе. Целью была энергетическая и гражданская инфраструктура.

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