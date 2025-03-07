Россияне нанесли удар по жилому сектору Доброполья: по меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены. Фото

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. По предварительной информации, повреждены четыре многоэтажки.

"Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы", – написал глава ОВА.

Филашкин в очередной раз призвал жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

6 марта стало известно, что Краматорск на Донетчине в очередной раз стал мишенью российских захватчиков. Оккупанты нанесли по городу авиаудары, сбросив три управляемых авиабомба (КАБы). Атака привела к разрушениям и ранениям среди мирных жителей.

Также в четверг оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Славянска в Донецкой области. В результате действий агрессора получили ранения мирные жители, в том числе дети.

21 февраля российские оккупационные войска нанесли авиаудары по Константиновке. На город они сбросили три ФАБ-250. В результате вражеского удара погиб мужчина, еще двое горожан получили ранения, повреждены частные дома и нежилые помещения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала двух корректировщиков, наводивших российские удары на Славянск и Краматорск. Оба предателя были завербованы врагом из-за соцсетей, в которых оставляли комментарии в поддержку оккупантов из РФ.

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