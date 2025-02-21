Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые. Фото

Российские захватчики 21 февраля нанесли авиаудары по Константиновке. На город они сбросили три ФАБ-250.

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В результате вражеского удара погиб мужчина, еще двое горожан получили ранения, повреждены частные дома и нежилые помещения. О последствиях российского террора рассказали в Донецкой областной и Донецкой ОВА.

Авиабомбы агрессор сбросил на Константиновку в 10:35. По предварительным данным, город россияне атаковали тремя ФАБ-250 из УМПК. Под ударом оказался один из районов населённого пункта.

"В результате атаки 40-летний горожанин от тяжких телесных повреждений погиб на месте. Женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 года получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузию. Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлена в больницу", – отметили в прокуратуре региона.

Кроме того, по данным главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в Константиновке повреждено по меньшей мере девять частных домов и три нежилых помещения.

В настоящее время при процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию последствий атак оккупантов на гражданское население", – заверили в Донецкой областной прокуратуре.

А в ОВА призвали жителей Донетчины эвакуироваться.

"Константиновка постоянно находится под вражеским огнем, гражданские здесь страдают каждый день. Поэтому я еще раз призываю: не медлите! Эвакуируйтесь вовремя!" – написал Филашкин.

Напомним, ранее в этот день оккупанты атаковали служебный автомобиль полиции в Купянске. Пострадали трое полицейских, автомобиль получил повреждения.

Также сообщалось, что в результате ночной дроновой атаки россиян в Киевской области повреждены линии электропередачи.

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