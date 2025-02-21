Оккупанты атаковали служебный автомобиль полиции в Купянске: есть пострадавшие. Фото

Утром 21 февраля российские оккупанты атаковали дроном полицейское авто в Купянске. Пострадали три полицейских.

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Правоохранители находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Удар по полицейскому автомобилю в Купянске захватчики нанесли в 07:55. Для атаки они, по предварительным данным, использовали БпЛА типа "Молния".

"Три сотрудника Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. По факту совершения военного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в полиции Харьковщины.

Напомним, в ночь на 21 февраля Россия ударила баллистикой и атаковала Украину 160 дронами. Силы ПВО сбили 87 БпЛА. Разрушения зафиксированы в четырех областях.

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