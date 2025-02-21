Россия ударила баллистикой и атаковала 160 дронами: над Украиной сбито 87 БПЛА, пострадали четыре области
В ночь на 21 февраля защитники неба уничтожили над Украиной 87 российских дронов, еще десятки беспилотников были потеряны без последствий. Агрессор ударил баллистикой по Одесщине, в результате действий врага также пострадали Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.
Противовоздушная оборона работала в 12 областях. Об отражении очередного российского воздушного нападения, продолжавшегося еще с 12:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.
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Ночью в небе над Сумской областью зенитчики уничтожили семь "Шахедов".
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 февраля РФ нанесла удар примерно 14 крылатыми и баллистическими ракетами по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, а также атаковала Украину 131 дроном разных типов. Из них защитники неба сбили 80 БПЛА, еще 78 были потеряны без последствий, из-за действий врага пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.
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