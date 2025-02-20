Россия ударила по Украине 14 ракетами и запустила 161 дрон: сбито 80 БПЛА, есть повреждения в ряде областей

Силы обороны Украины в ночь на 20 февраля сбили 80 российских дронов разного типа над одиннадцатью областями. Для ударов военные преступники из РФ также применили ракеты, в частности баллистические.

Видео дня

В результате вражеской дроновой атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина, Киевщина. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине... Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется", – говорится в сообщении.

В частности, врагом были применены до 14 ракет: это крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), "Калибр"/"Искандер-К" (из акватории Черного моря/Крыма), а также баллистические "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской обл.). Кроме того, агрессор атаковал 161 беспилотником (ударные дроны типа Shahed и БПЛА-имитаторы других типов) из Миллерово, Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска в РФ.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 подтверждены убытки 80 российских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. А 78 дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина. На Херсонщине ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы. Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС.

Напомним, что вечером 19 февраля в результате атаки БПЛА в Одессе возникли пожары на крыше общепита и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал 55-летний мужчина. Из-за обесточения в городе приостановили работу очистных сооружений. Был атакован энергетический объект ДТЭК, из-за чего возникло обесточивание.

В Военно-морских силах ВСУ показали "ночной бой" над Одессой. В общем военные моряки в своей зоне ответственности сбили 16 российских дронов.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили пять "Шахедов", над Николаевщиной – один. На Черкасщине было уничтожено 14 российских БПЛА: в Золотоношском районе повреждена линия электропередач, окна частного предприятия, а также памятники на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 февраля силы ПВО сбили 106 из 167 российских беспилотников, а 56 целей были потеряны локационно. Враг ударил баллистическими ракетами по Сумщине, из-за дроновой атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Черкасщина и Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!