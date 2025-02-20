Россияне снова атаковали Одессу беспилотниками: в результате обесточивания в городе приостановлена работа очистных сооружений, есть пострадавший

В среду, 19 февраля, страна-террорист снова атакует Украину "Шахедами". В Одессе в результате обстрела и обесточивания в городе приостановлена работа очистных сооружений.

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Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в Telegram. Мэр города Геннадий Труханов написал, что на месте работают экстренные и оперативные службы. Из-за атаки врага известно о том, что пострадал один человек. 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

"Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками. В результате сегодняшнего удара возникли пожары на крыше общепита и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что также из-за атаки без электроснабжения осталось около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

"В настоящее время все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий как сегодняшней, так и вчерашней атак. В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно", – резюмировал он.

Труханов уточнил, что по окончании работы оперативных служб местные специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы устранить последствия атаки.

Оперативный штаб и районная администрация работают на месте. С 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора – еще и крыши", – добавил Труханов.

Напомним, что в ночь на среду, 19 февраля, российские оккупационные войска массированно атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed. Раздалось много взрывов, под ударом врага оказался густонаселенный район города.

Ранее, в ночь на 14 февраля, Одесщина оказалась под дроновой атакой России. Вражеские ударные беспилотники атаковали Одесский район. Были зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 февраля российские кафиры атаковали объект критической инфраструктуры – Николаевскую ТЭЦ. В результате удара дронами-камикадзе пострадал один из работников, его доставили в больницу.

Без теплоснабжения осталось более 100 тысяч человек. Такие действия захватчика свидетельствуют о коварстве врага и его желании продолжать войну до полного уничтожения украинского народа и государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Николаеве в результате этого российского дронового обстрела была полностью разрушена электрогенерация. В городе пытались возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути.

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