Российские военные ударили по Николаевской ТЭЦ: есть пострадавший, без тепла остались тысячи человек

Ночью 16 февраля российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры – Николаевскую ТЭЦ. В результате удара дронами-камикадзе пострадал один из работников, доставленный в больницу.

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Без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Сенкевича, с самой ночи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ, поскольку нужно вернуть теплоснабжение в дома горожан как можно скорее.

Шмыгаль подчеркнул, что это была прицельная атака РФ по критической инфраструктуре Николаева.

"БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", – отметил глава правительства.

После атаки на объекте критической инфраструктуры возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Впоследствии Сенкевич рассказал в эфире телемарафона подробности ночной атаки РФ. По его словам, вражеские дроны повредили именно Николаевскую теплоэлектроцентраль.

"Это работник предприятия "Николаевская ТЭЦ". Это уже не секрет, потому что россияне знают, куда они стреляют, николаевцы знают, что у них в некоторых домах сейчас исчезло отопление", – сказал мэр.

По словам Кима, раненному мужчине 64 года, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

Сенкевич пояснил, что в результате российского удара была полностью разрушена генерация электроэнергии, которая не подлежит восстановлению в ближайшее время. Россия оставила значительную часть города без централизованного теплоснабжения.

"Сегодня у нас есть главная цель – запустить отопление, хотя бы ту часть ТЭЦ, которая работала на отопление горожан", – рассказал мэр.

Российские БПЛА также атаковали и другие районы города. Один из дронов попал в проезжую часть на Центральном проспекте.

В результате были повреждены 18 нежилых объектов, среди которых заведения общественного питания, магазины, офисные помещения. Также повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома.

Также враг атаковал Заводской район города Николаева. По словам мэра, коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия очередной атаки.

Сенкевич подчеркнул, что обошлось без жертв.

В Николаевской ОГА сообщили, что власти и соответствующие службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и обеспечить жителей города теплом.

"Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы", – добавил премьер-министр.

Жителям Николаева напомнили, что в случае необходимости можно обратиться к пунктам несокрушимости. Актуальные адреса пунктов можно найти на портале "Дыя".

Шмыгаль проинформировал, что в городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 февраля армия РФ совершила массированную атаку на Николаев. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В облцентре зафиксированы и другие разрушения. Известно о пострадавшем.

За ночь над Николаевщиной силы ПВО сбили 9 "Шахедов". В целом над Украиной за ночь приземлили 95 дронов РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские кафиры 15 февраля атаковали Херсонщину. В областном центре под удар врага попали полицейские, двое из которых получили ранения.

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