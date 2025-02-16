Армия РФ совершила массированную атаку на Николаев: есть раненый. Фото и видео

Страна-агрессор Россия в ночь на 16 февраля массированно атаковала дронами Николаев, повредив объект критической инфраструктуры. Также в городе зафиксирован еще ряд последствий, пострадал мужчина.

Видео дня

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, ночью над областью защитники неба сбили девять российских БПЛА типа Shahed.

"Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", – говорится в сообщении.

Взрывы в Николаеве раздались около часа ночи в воскресенье. По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания на объекте привлекалось 11 единиц спецтехники и 58 спасателей. На месте также работали очередная смена оперативно-координационного центра, химики, пиротехники и правоохранители.

Также из-за падения обломков и взрывной волны в городе повреждены пять многоквартирных домов. Кроме этого, повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

"В результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января войска РФ ударили по Николаеву ракетами, попав по одному из предприятий пищевой промышленности. В результате вражеского удара погибли две местные жительницы, которые были работницами предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!