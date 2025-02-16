Над Украиной ночью сбили 95 дронов РФ: есть повреждения в четырех областях

Защитники неба в ночь на 16 февраля уничтожили над десятью областями Украины 95 российских дрона разных типов. Еще несколько десятков БПЛА тоже не достигли своих целей благодаря противодействию средствами радиоэлектронной борьбы.

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В результате вражеской атаки, которая продолжалась с 21:00 минувших суток, пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что агрессор применил 143 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов (пуски из Орла, Брянска, Шаталово в РФ), а также две баллистические ракеты по Одесщине (из временно оккупированного Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Были сбиты 95 российских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме этого, 46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Во время вражеской атаки на Сумщине зенитчики "приземлили" 11 "Шахедов", на Хмельнитчине – два, на Черкасщине - 12, а на Николаевщине сбили девять БПЛА.

В Николаеве зафиксированы повреждения на объекте критической инфраструктуры. Из-за падения обломков и взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов, по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения. Ранения получил 64-летний мужчина.

На Киевщине из-за атаки БПЛА возникло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства, поврежден частный дом в Бориспольском районе, еще шесть – в Броварском.

По данным Telegram-канала monitor, около 04:30 взрывы прогремели в пределах Белгород-Днестровского района Одесщины: врагом были применены две баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 февраля Силы обороны сбили 33 из 70 российских дронов. Остальные 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

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