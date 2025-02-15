Россия ударила по Украине 70 дронами: силы ПВО сбили 33 БпЛА, остальные – не достигли целей

Россия в ночь на 15 февраля атаковала Украину ударными дронами: враг запустил 70 "Шахедов" и БПЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника.

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Еще 37 БпЛА были локационно потеряны, не причинив вреда. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Дроновую атаку вражеское войско начало еще накануне – первые пуски фиксировались с 20:30 14 февраля. На протяжении ночи захватчики в общей сложности запустили 70 БпЛА – "Шахедов" и дронов-имитаторов – из российских городов Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены убытки 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 37 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 января российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил существенные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

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