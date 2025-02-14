Удар дрона по ЧАЭС: что известно об уровне радиации и тлении утеплителей после пожара. Фото

По состоянию на вечер пятницы, 14 февраля, после удара российских оккупационных войск "Шахедом" в укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС превышение значений радиационного излучения в Украине не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

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Об этом на брифинге сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Андрей Даник, передает корреспондент OBOZ.UA. По его словам, спасатели ликвидировали пожар. Еще осталось тление утеплителей под металлическими конструкциями.

"Пожар был ликвидирован, но вместе с тем осталось тление утеплителей, которые размещены под металлическими конструкциями. Сейчас спасатели проводят работы по раскрытию конструкций и тушению тления, которое осталось. Работы будут проводить до их полного завершения. Личный состав постоянно меняется, контролируем, чтобы никто не получил ни одной дозы облучения. На промышленной площадке превышений нет. Гидрометеорологическая служба ГСЧС осуществляет мониторинг по всему государству. По состоянию на данный момент превышений нет", – рассказал Даник.

Позже министр экологии Светлана Гринчук сообщила, что в 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя наружной обшивки Арки НБК.

"Радиационный фон в Зоне отчуждение в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно. Контрольные уровни мощности эквивалента эмбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", – написала она.

В Telegram-канале Киевской городской государственной администрации отметили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме. Превышений не наблюдается.

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры производятся каждые три часа.

"Городские службы держат связь с экстренными службами, задействованными в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. В случае необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оказать помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля Россия атаковала беспилотником укрытие разрушенного энергоблока ЧАЭС. Российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока. Согласно договоренностям, ПВО не сбивает БПЛА над атомными объектами, поэтому это было сознательное преступление россиян.

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