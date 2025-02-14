Атака по ЧАЭС: как выглядят дыра в саркофаге и обломках дрона. Видео

В ночь на 14 февраля страна-агрессор Россия атаковала беспилотником укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС.

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Согласно существующим договоренностям, украинские силы ПВО не сбивают вражеские БПЛА над атомными объектами. Таким образом, как отмечают специалисты, это было сознательное преступление российских захватчиков.

Служба безопасности Украины уже показала (на видео ниже) обломки атаковавшего ЧАЭС дрона и классифицирует этот удар именно как военное преступление. Обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером обнаружили как поблизости, так и внутри саркофага ЧАЭС.

Это также свидетельствует, что дрон взорвался непосредственно при атаке станции, а не был сбит в воздухе.

Глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко отметил, что сразу после удара на объекте произошел пожар.

"В два двадцать силы ГСЧС начали свою работу по ликвидации последствий пожара. Кроме того, работники ГСЧС также были привлечены к ликвидации технологического процесса, который происходил на станции. Ситуация на сейчас под контролем. Сегодня мы локализовали ситуацию, которая могла привести к плачевным последствиям", – рассказал он.

Чиновник добавил, что "остальную информацию будут предоставлять уже в Службе безопасности Украины".

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник утверждает, что хотя пожар потушен, ликвидация последствий удара все еще продолжается. По его словам, превышение значений радиационного излучения не зафиксировано.

"Пожар был ликвидирован, но вместе с тем осталось тление утеплителей, находящихся под металлическими конструкциями. Сейчас спасатели проводят работы по раскрытию конструкций и тушению оставшегося тления. Работы будут проводить до их полного завершения", – рассказал спасатель.

Господин Даник добавил, что работающий на объекте личный состав "постоянно меняется", чтобы избежать рисков радиационного облучения.

Хотя на промышленной площадке ЧАЭС превышение значений радиации не фиксируется, соответствующие службы "проводят постоянный мониторинг".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Пожар потушен, радиационный фон не повышался, заявил Зеленский.

В МАГАТЭ подтвердили атаку и выразили обеспокоенность "постоянными рисками для ядерной безопасности". В то же время там умолчали о том, кто мог запустить ударный дрон.

Источники OBOZ.UA информировали, что "Шахед" летел на сверхнизких высотах. Из-за прилета поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития не было, по состоянию на утро происходит тление технологической прослойки. Радиационный фон – в норме.

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