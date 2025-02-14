Российский ударный дрон ночью попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС, возник пожар: Зеленский показал видео атаки

Ударный российский дрон во время атаки ночью 14 февраля попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте, защищающем весь мир от радиации, вспыхнул пожар, есть значительные повреждения.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский и показал видео с последствиями действий страны-террориста РФ, снятое военными и пограничниками. В МАГАТЭ подтвердили атаку.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", – отреагировал глава государства.

Он подчеркнул, что укрытие на ЧАЭС было повреждено ударным дроном с фугасной боевой частью.

Пожар на объекте потушили. Ныне радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят специалисты. По первым оценкам, повреждения укрытия – существенные.

"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет свою сумасшедшую античеловеческую государственную риторику. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому необходимо объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", – заявил Зеленский.

По данным источников OBOZ.UA, вражеский дрон двигался на сверхнизких высотах. Информация о попадании дрона типа "Шахед" в объект "УКРИТТЯ" (защитное сооружение над четвертым реактором ЧАЭС) поступила от работников ЧАЭС в 01:50 в пятницу, 14 февраля 2025 года.

"Локационно цель не наблюдалась,.. двигалась на сверхнизких высотах. Возможно, попадание произошло вследствие не учета РФ высоты сооружения или осуществлено с предыдущим умыслом ", – отметили источники.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram-канале более четкие фото с последствиями вражеского удара.

"О попадании дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что Россия – это угроза для всего мира. Военные Путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", – написал он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило атаку, подчеркнув, что их команда ночью "услышала взрыв на площадке" Чернобыльской АЭС.

"Беспилотник врезался в крышу. Пострадавших нет", – говорится в официальном заявлении организации, которая даже не указала, что это был российский ударный дрон.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что "этот инцидент" и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".

"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", – высказался он, тоже не вспомнив о государстве-агрессоре России.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко подчеркнул, что россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета "Шахедов", пытаются совершать полеты как можно ниже.

"Россияне несут ядерную угрозу миру, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", – добавил он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что, ударив дроном по саркофагу на ЧАЭС, защищающим мир от радиации, Россия в очередной раз продемонстрировала свою "готовность" к миру.

"Вчера руководство РФ могло говорить о готовности к миру, а уже сегодня ставит под радиационную угрозу весь мир. Страна-террорист продолжает обманывать. Только сильными шагами международное сообщество может противостоять российскому терроризму. Такие преступления будут распространяться на новые территории, если не привлечь РФ к ответственности уже сейчас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских атак была обесточена одна из двух линий электропередач, обеспечивающих питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В Министерстве энергетики Украины заявили, что из-за этого ЗАЭС снова оказалась на грани блекаута, возобновление питания возможно только при улучшении ситуации безопасности на территории.

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