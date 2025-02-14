'Почему вы не упомянули, что это российский дрон?' Заявление МАГАТЭ об 'озабоченности' из-за атаки на ЧАЭС вызвало возмущение в сети

В ночь на 14 февраля российский дрон ударил по укрытию над реактором №4 Чернобыльской АЭС. В МАГАТЭ подтвердили атаку и то, что после удара на крыше укрытия вспыхнул пожар.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил озабоченность "постоянными рисками для ядерной безопасности". А под твитом в профиле агентства по атомной энергии в сети Х комментаторы критикуют организацию за "беззубость" и отказ назвать виновника этих "постоянных рисков".

Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия атаковала ударным дроном с фугасной частью по укрытию над разрушенным во время аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года 4 энергоблоком. Факт удара подтвердили и представители МАГАТЭ. Правда, кто именно мог запустить этот беспилотник, предположений у них нет.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв из нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, что повлекло пожар. Им сообщили, что БПЛА врезалась в крышу укрытия", – отмечено в сообщении.

Также по поводу российской атаки высказался гендиректор МАГАТЭ. Он сделал очередное заявление об "обеспокоенности".

"Рафаэль Гросси отметил, что инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают постоянные риски ядерной безопасности. "Нет места для самодовольства, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", – отметили в агентстве.

Позиция Международного агентства по атомной энергии, заключающаяся в непрерывном выражении "обеспокоенности" на фоне упорного нежелания назвать ключевой источник угроз для ядерной безопасности мира – Россию – вызвала гнев у пользователей сети Х. Под твитами в профиле агентства десятки и десятки людей оставляют один вопрос: чей же дрон ударил по укрытию, защищающему мир от радиации.

"Это был российский БПЛА Так трудно это писать?", "Почему вы не упомянули, что это российский беспилотник?", "Кто-то догадывается, чей это был дрон??? Ничтожества", "Почему не признать наконец, что это российские БпЛА летают и Россия виновна и должна остановить атаки?", "и? Глубоко озабочены?", "Чей БПЛА атаковал укрытие? Кто оккупировал Запорожскую АЭС? В чем смысл этого заявления?" – возмущаются люди.

Комментаторы с горечью иронизируют по поводу того, что по ЧАЭС прилетели "дикие дроны" или беспилотники, запущенные инопланетянами, а также что это была "мирная бомбардировка".

"Эти надоедливые дикие БПЛА неизвестного происхождения", "Наверняка это был чей-то БПЛА, но точно не росссийский, не правда ли? Потому что Трамп сказал, что Путин хочет мира, поэтому это было просто мирное желание снова ударить по Чернобыльской АЭС, потому что в 1986 году мало украинцев и белорусов умерло от радиации. Очень мирная бомбардировка", "Кто может нести ответственность? Почему вы не можете назвать эту страну? Кто агрессор в Украине? Или, возможно, ответственны были НЛО?" – возмущаются комментаторы.

Напомним, по словам Зеленского, в ночь на 14 февраля прилетел российский ударный БпЛА с фугасной частью. Он попал в укрытие над разрушенным в 1986 году 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС. Вспыхнул пожар, укрытие претерпело существенные разрушения. Пожар удалось потушить, показатели радиационного фона постоянно контролируются и пока не превышают допустимых значений.

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