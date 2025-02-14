Дрон двигался на сверхнизких высотах: новые подробности атаки РФ на укрытие на ЧАЭС. Фото и видео

Российский "Шахед", атаковавший укрытие над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, летел на сверхнизких высотах. Вследствие попадания поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития нет, происходит тление технологической прослойки. Радиационный фон в норме.

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Об этом рассказали источники OBOZ.UA. В 1:50 в ночь на 14 февраля от работников атомной станции поступила информация о попадании БПЛА типа "Шахед" в объект "Укрытие" – защитного сооружения над четвертым реактором ЧАЭС.

По состоянию 8:00 утра на Чернобыльской АЭС собран координационный центр под председательством Службы безопасности Украины.

Предварительно установлено, что попадание произошло в 1:50 ночи.

Цель двигалась на сверхнизких высотах, локационно не наблюдалась.

Воздушное командование "Центр" цель не передавало, поэтому РЭБ 28-го полка Национальной гвардии, осуществляющего оборону ЧАЭС, не включался.

По словам источников, не исключено, что попадание произошло из-за того, что россияне не учли высоты сооружения.

Также вероятно, что атака на ЧАЭС была совершена с предыдущим умыслом.

Вследствие попадания поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития нет, происходит тление технологической прослойки.

Радиационный фон в норме.

Официальная информация будет предоставлена после собрания доказательств и согласования с руководством страны, рассказали источники.

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