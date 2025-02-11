ЗАЭС на грани блекаута: из-за российских обстрелов обесточена одна из линий питания

Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани блекаута из-за вражеских обстрелов. Министерство энергетики Украины заявило, что в результате российских атак обесточена одна из двух линий электропередач, обеспечивающих питание временно оккупированной ЗАЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства, а также Укрэнерго. На сегодняшний день атомная станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией.

Восстановление питания через поврежденную линию возможно только при улучшении ситуации безопасности на территории.

"Снова на Запорожской АЭС реальная угроза блекаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Укрэнерго уточнили, что обстрелы произошли во время воздушной тревоги, что повлекло за собой отключение одной из линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Обзор поврежденной линии для обнаружения точного места повреждения будет осуществлен, как только разрешит ситуация безопасности.

Это уже не первый случай повреждения линий питания ЗАЭС в результате вражеских атак. В конце января также была обесточена одна из линий, и ее восстановление заняло несколько дней. Текущая ситуация еще больше усугубляется из-за оккупации станции россиянами, что делает ее эксплуатацию чрезвычайно опасной.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ пригрозили прекратить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре. В Украине отреагировали на угрозы врага и назвали их "актом ядерного терроризма".