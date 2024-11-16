Москва хочет выгнать МАГАТЭ из Запорожской АЭС: "Энергоатом" обвинил Россию в ядерном терроризме

Министерство иностранных дел государства-агрессора России пригрозило прекратить работу миссии МАГАТЭ на временно захваченной ее войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. В Украине отреагировали на угрозы врага и назвали их "актом ядерного терроризма".

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Об этом говорится в заявлении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", опубликованном 15 ноября в Telegram-канале. Угрозы россиян прозвучали после заявления генерального директора Рафаэля Гросси, который отметил, что эксперты будут оставаться на станции "до возможной заморозки войны".

В то же время в государстве-агрессоре выдали, что миссия агентства находится на ЗАЭС якобы только при его согласии. В то же время, в "Энергоатоме" подчеркнули, что пребывание экспертов МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре, как и на других атомных электространциях, это результат договоренности президента Владимира Зеленского с Рафаэлем Гросси.

В отличие от России, которая продолжает действовать как страна-ядерный террорист, игнорируя международные законы и правила, Украина демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству, подчеркнули в компании.

"Угрозы прекратить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтверждают, что Кремль не намерен соблюдать какие-либо нормы международного права. Захват ЗАЭС, размещение там военных и техники, обстрелы критической инфраструктуры и манипуляции с энергетической безопасностью являются прямым подтверждением ядерного терроризма России", – говорится в пресс-службе. .

В "Энергоатоме" добавили, что работа МАГАТЭ на ЗАЭС – это вопрос не только безопасности Украины, но и мира.

Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что оккупанты продолжают использовать ЗАЭС как склад боеприпасов – несмотря на недавний визит на объект миссии МАГАТЭ. Представителей этой организации допускали только туда, куда разрешили российские оккупанты, без малейших отклонений от составленного россиянами маршрута движения.

Поэтому они не заметили скопления российских военных, равно как незамеченным МАГАТЭ осталось и использование ЗАЭС как площадки для обучения и запусков FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию, согласно которой Запорожская АЭС должна функционировать под контролем Украины. Соавторами документа выступили 52 страны-члена агентства. Агентство призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории станции.