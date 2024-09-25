Оккупанты используют ЗАЭС как площадку для подготовки пилотов FPV-дронов – ЦПД

Россия устроила на ЗАЭС обучение для своих пилотов FPV. Стратегический ядерный объект захватчики используют как щит, зная, что украинцы по нему удары наносить не будут.

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В качестве "полигона" для отработки навыков захватчики выбрали Никополь: этот мирный город на Днепропетровщине регулярно подвергается вражеским атакам. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне используют ЗАЭС в качестве территории, на которой обучают пилотов FPV. Более того, эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими в качестве полигона. Фактически для России ЗАЭС является прикрытием", – отметил он.

О таком использовании россиянами украинской ЗАЭС во временно оккупированном Энергодаре было известно и раньше. В частности, об этом 2 мая заявляли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Тогда в ГУР констатировали факты применения оккупантами дронов-камикадзе, которые они запускали прямо над ядерными реакторами захваченной ЗАЭС.

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины получили доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Россией Запорожской атомной электростанции. Видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, что указывает на поставку дрона министерством обороны РФ. Траектория полета российского дрона-камикадзе проходит над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад, которые подвергаются постоянным атакам врага", – отмечалось в сообщении.

В военной разведке Украины тогда публиковали и перехваченное видео с российского дрона.

Тогда представитель ГУР МО Андрей Черняк подчеркивал: россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут вести ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

По данным ГУР, пусковые площадки для своих дронов захватчики оборудовали в непосредственной близости к шестому реактору ЗАЭС.

В целом же использовать территорию захваченной украинской атомной электростанции для тренировок российских пилотов FPV-дронов оккупанты начали еще с лета 2023 года. "Обучение" проводит так называемая школа "Архангел", финансируемая непосредственно Главным управлением генштаба ВС РФ, более известным как ГРУ.

А 15 сентября в Центре национального сопротивления также заявили, что оккупанты продолжают использовать ЗАЭС как склад боеприпасов – несмотря на недавний визит на объект миссии МАГАТЭ. Представителей этой организации допускали исключительно туда, куда разрешили российские оккупанты, без малейших отклонений от составленного россиянами маршрута движения. Поэтому они не заметили скопления российских военных, равно как незамеченным МАГАТЭ осталось и использование ЗАЭС как площадки для обучения и запусков FPV-дронов.

"Российские войска продолжают использовать территорию Запорожской атомной электростанции для размещения своего личного состава и хранения боеприпасов. и артиллерийские боеприпасы. На ЗАЭС находятся подразделения росгвардии, в том числе ОМОН "Ахмат-1" и СОБР "Агат". Оккупанты маскируются под военизированную охрану станции, а в подвальных помещениях хранятся стрелковые и артиллерийские боеприпасы. Вокруг станции и города заложено более 20 минных полей общей протяженностью около 6,5 км", – констатировали тогда в ЦНС.

Напомним, 20 сентября стало известно, что в МАГАТЭ была принята резолюция, согласно которой Запорожская АЭС должна функционировать под контролем Украины. Соавторами документа выступили 52 страны-члена агентства.

Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, в том числе и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.