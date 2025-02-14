Был снаряжен фугасной боевой частью: СБУ показала обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС. Фото

Служба безопасности Украины обнародовала фото обломков дрона "Герань-2" типа "Шахед", который атаковал Чернобыльскую АЭС в ночь на 14 февраля. Для максимального поражения оккупанты снарядили его фугасной боевой частью. Дело расследуют как военное преступление.

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Как сообщила пресс-служба СБУ 14 февраля, следственные спецслужбы вместе с соответствующими органами работают на месте атаки. Внутри и вблизи укрытия над четвертым энергоблоком обнаружены обломки корпуса российского БПЛА с боевой частью и серийным номером.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС ударным дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

Для максимального огневого поражения россияне его снарядили фугасной боевой частью.

По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту, сообщили в СБУ.

Из-за попадания повреждена конструкция укрытия.

Радиационный фон на территории атомной станции и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений, выход радиации за установленные пределы не зафиксирован.

Следователи СБУ открыли уголовное производство, досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны".

Продолжаются меры по установлению всех обстоятельств преступления России и привлечению виновных к ответственности, рассказали в спецслужбе.

Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в пятницу российский БПЛА попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Пожар потушен, радиационный фон не повышался, заявил президент Владимир Зеленский.

В МАГАТЭ подтвердили атаку и выразили обеспокоенность "рисками для ядерной безопасности", однако умолчали о том, кто мог запустить "Шахед".

Источники OBOZ.UA информировали, что "Шахед" летел на сверхнизких высотах. Поврежден верхний слой саркофага, сквозного пробития не было.

Общаясь с журналистами в Мюнхене, Зеленский заявил, что дрон-камикадзе летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, поэтому, по словам главы государства, это свидетельствует о целенаправленной атаке РФ.

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