Был снаряжен фугасной боевой частью: СБУ показала обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС. Фото
Служба безопасности Украины обнародовала фото обломков дрона "Герань-2" типа "Шахед", который атаковал Чернобыльскую АЭС в ночь на 14 февраля. Для максимального поражения оккупанты снарядили его фугасной боевой частью. Дело расследуют как военное преступление.
Как сообщила пресс-служба СБУ 14 февраля, следственные спецслужбы вместе с соответствующими органами работают на месте атаки. Внутри и вблизи укрытия над четвертым энергоблоком обнаружены обломки корпуса российского БПЛА с боевой частью и серийным номером.
По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС ударным дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".
Для максимального огневого поражения россияне его снарядили фугасной боевой частью.
По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту, сообщили в СБУ.
Из-за попадания повреждена конструкция укрытия.
Радиационный фон на территории атомной станции и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений, выход радиации за установленные пределы не зафиксирован.
Следователи СБУ открыли уголовное производство, досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны".
Продолжаются меры по установлению всех обстоятельств преступления России и привлечению виновных к ответственности, рассказали в спецслужбе.
Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью в пятницу российский БПЛА попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Пожар потушен, радиационный фон не повышался, заявил президент Владимир Зеленский.
В МАГАТЭ подтвердили атаку и выразили обеспокоенность "рисками для ядерной безопасности", однако умолчали о том, кто мог запустить "Шахед".
Источники OBOZ.UA информировали, что "Шахед" летел на сверхнизких высотах. Поврежден верхний слой саркофага, сквозного пробития не было.
Общаясь с журналистами в Мюнхене, Зеленский заявил, что дрон-камикадзе летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, поэтому, по словам главы государства, это свидетельствует о целенаправленной атаке РФ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!