Военные РФ атаковали дроном полицейских в Херсоне: двое ранены

Российские оккупанты 15 февраля атаковали Херсонщину и областной центр. В Херсоне под удар неприятеля попали полицейские.

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Двое правоохранителей получили ранения. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Херсонской области.

По данным правоохранителей, накануне российские захватчики наносили удары по гражданской инфраструктуре Херсонского и Бериславского районов. Оккупанты били по жилым кварталам и автотранспорту из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

От вражеских атак страдали Херсон, Антоновка, Инженерное, Приднепровское и Садовое. Зафиксированы повреждения одного многоквартирного и четырех частных домов, двух учебных заведений, магазинов и транспортных заведений.

В Херсоне захватчики атаковали полицейских.

"Военные РФ атаковали FPV-дроном полицейских в Корабельном районе. Двое правоохранителей получили осколочные ранения. На данный момент угрозы их жизни нет, они находятся в больнице",– рассказали в региональном управлении Нацполиции.

Также в облцентре в результате вражеских атак повреждена школа, многоэтажка и два частных дома. А беспилотником типа FPV войска РФ ударили по зданию одного из университетов в городе.

В Антоновке же артиллерийским огнем войск РФ поврежден грузовой автомобиль, магазин и частный дом. Также в населенном пункте российские военные ударили FPV-дроном по легковому автомобилю, никто не пострадал.

Били по Антоновке и из реактивных систем залпового огня, поврежден частный дом.

"Все службы оперативно присоединялись к ликвидации последствий вражеских обстрелов, полиция собирала доказательства военных преступлений военных РФ. За минувшие сутки полиция отреагировала на 227 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 12 производств по ст. 438 "Военные преступления "Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Также правоохранители сообщили о смерти 50-летнего мужчины. В результате вражеского сброса на Антоновку 10 февраля он получил ушиб головного мозга тяжелой степени.

"Мужчину доставили в Николаевскую больницу. К сожалению, спасти медикам его не удалось – вчера херсонец умер в медучреждении", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 16 февраля армия РФ совершила массированную атаку на Николаев. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В облцентре зафиксированы и другие разрушения. Известно о пострадавшем.

За ночь над Николаевщиной силы ПВО сбили 9 "Шахедов". В целом же над Украиной за ночь приземлили 95 дронов РФ.

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