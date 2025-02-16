'Россияне воюют против людей и жизни': Зеленский отреагировал на вражеский удар по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по Николаеву 16 февраля. Российские террористы нанесли удар по критической инфраструктуре города, оставив среди зимы более ста тысяч граждан без отопления.

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Такие действия захватчика, воюющего с безоружным населением и пытающегося убить как можно больше украинцев, свидетельствуют о коварстве врага и его желании продолжать войну до полного уничтожения украинского народа и государства. Об этом Зеленский написал в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского "шахеда" по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не поступают те, кто действительно хочет возобновления мира и готовится к переговорам", – подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что в Николаеве ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома николаевцев. И обратился к миру с просьбой помочь остановить ежедневный террор и геноцид украинцев.

"Будем и дальше работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов. И так же активно нужно работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной. Надо дожать Россию до мира. Недавний удар "шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары должны приводить к сильной реакции, к нашему взаимодействию – всех партнеров – и к совместной работе ради принуждения России к миру. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 16 февраля стало известно, что армия РФ совершила массированную атаку на Николаев. Сообщалось о разрушениях и пожарах, а также о раненом.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Николаевскую ТЭЦ. В результате прицельного удара там вспыхнул пожар. В городе без тепла осталось более 100 тысяч человек.

В течение ночи над Николаевщиной силы ПВО сбили 9 "Шахедов".

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